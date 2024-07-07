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7 июля, 08:18

ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Харьковом

Подполье: ВС России уничтожили место дислокации ВСУ на заводе под Харьковом

Российские войска нанесли удары и уничтожили место дислокации ВСУ на территории Юльевского завода в Харьковской области. Об этом рассказывает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ, поражён склад с БК, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации", — отметил подпольщик.

Помимо того, в результате удара на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были снабжены турельной установкой с пулемётами.

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по составу с военной техникой в Лозовой
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по составу с военной техникой в Лозовой

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия нанесла удары по украинскому аэродрому Мартыновка под Николаевом. По словам очевидцев, взрыв на аэродроме был очень громким, следом за ним последовал ещё один, более мощный.

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Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
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