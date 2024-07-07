ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Харьковом

Российские войска нанесли удары и уничтожили место дислокации ВСУ на территории Юльевского завода в Харьковской области. Об этом рассказывает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

"Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ, поражён склад с БК, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации", — отметил подпольщик.

Помимо того, в результате удара на прилегающей к заводу территории также были уничтожены пикапы, переделанные под военные нужды, два из них были снабжены турельной установкой с пулемётами.