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7 июля, 08:11

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по составу с военной техникой в Лозовой

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

ВС России в ночь на 7 июля нанесли серию ударов по району железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, рассказал журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Там находился состав с военной техникой. Местные жители услышали сильный взрыв в 00:20 мск.

"Удар был нанесён в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая. В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой и пока не опознанными ракетами", — сказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, всего за неделю ВС РФ нанесли 23 групповых удара по целям на Украине. Помимо прочего, были поражены военные аэродромы, объекты энергетики и цеха сборки ударных дронов.

Матвей Константинов
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