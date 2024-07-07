Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по составу с военной техникой в Лозовой

ВС России в ночь на 7 июля нанесли серию ударов по району железнодорожной станции города Лозовая Харьковской области, рассказал журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Там находился состав с военной техникой. Местные жители услышали сильный взрыв в 00:20 мск.

"Удар был нанесён в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая. В момент нанесения удара там подготавливали состав с военной техникой и пока не опознанными ракетами", — сказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".