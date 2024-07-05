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5 июля, 10:58

Российские войска за неделю нанесли 23 высокоточных удара по объектам ВСУ

С 29 июня по 5 июля Вооружённые силы РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по аэродромам и объектам энергетики Украины, об этом сообщили в Минобороны России.

В результате ударов были поражены: аэродромы ВСУ, объекты энергетики на Украине, обеспечивавшие работу предприятий ВПК; хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных дронов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.

Армия России точным ударом сровняла с землёй лагерь для подготовки лётчиков ВСУ
Армия России точным ударом сровняла с землёй лагерь для подготовки лётчиков ВСУ

А за прошлую неделю наши военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, логистическим центрам и пунктам дислокации военных и иностранных наёмников.

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Telegram/Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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