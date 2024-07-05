Российские войска за неделю нанесли 23 высокоточных удара по объектам ВСУ

С 29 июня по 5 июля Вооружённые силы РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по аэродромам и объектам энергетики Украины, об этом сообщили в Минобороны России.

В результате ударов были поражены: аэродромы ВСУ, объекты энергетики на Украине, обеспечивавшие работу предприятий ВПК; хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных дронов и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.