Бойцы ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА
За неделю российские военные нанесли почти два десятка групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, логистическим центрам и пунктам дислокации военных и иностранных наёмников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"С 22 по 28 июня ВС РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, удалось уничтожить логистические центры накопления вооружения, которое было поставлено Киеву Западом, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.
Кстати, за неделю в плен Российской армии сдались почти 60 украинских военнослужащих. Также в ходе сегодняшнего ежедневного брифинга стало известно о том, что нашим бойцам удалось освободить ещё один населённый пункт. На этот раз под контроль Армии России перешла Раздоловка в ДНР.
Telegram / Минобороны России