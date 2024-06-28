Бойцы ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА

За неделю российские военные нанесли почти два десятка групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, логистическим центрам и пунктам дислокации военных и иностранных наёмников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"С 22 по 28 июня ВС РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов", — говорится в сообщении ведомства.