Почти 60 украинских военнослужащих сдались в плен российским бойцам за неделю

Почти 60 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен российским бойцам за неделю на линии боевого соприкосновения. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО на Украине.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", — рассказали в министерстве.