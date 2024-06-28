Почти 60 украинских военнослужащих сдались в плен российским бойцам за неделю
Почти 60 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен российским бойцам за неделю на линии боевого соприкосновения. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО на Украине.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих", — рассказали в министерстве.
Ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова объяснила Life.ru гуманное отношение к украинским пленным в России. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин призывает проявлять милосердие по отношению к сдавшимся противникам.
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