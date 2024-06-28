Группа украинских солдат приняла коллективное решение сдаться в плен ВС России в районе Яснобродовки ДНР на Красноармейском направлении. По словам бойцов, они попали на фронт посредством силовой мобилизации украинских ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ДНР в своём телеграм-канале.

Бойцы ВСУ в плену ВС РФ. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

В ходе боевых действий солдаты 3-го батальона 110-й бригады ВСУ поняли, что уйти с позиций живыми можно, только сдавшись в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады ВС РФ. Позднее они рассказали, что, как и многие другие украинские мужчины, стали винтиками мобилизационного конвейера киевского режима.

По словам пленных, во время боя ВСУ начали вести обстрел позиций, которые находились неподалёку от них. Залпы становились всё ближе, и в конечном итоге они решили отступить, испугавшись, что их накроет союзным огнём. После этого солдаты и наткнулись на российских бойцов.

Они отметили, что те, кто обладает достаточными средствами, на Украине могут откупиться от мобилизации, но вместо них в таком случае автоматы в руки всегда получат менее обеспеченные финансово граждане. Украинские военнослужащие раскритиковали руководство Украины, в особенности Владимира Зеленского, которого, по их словам, уже давно следовало бы сменить, поскольку тот не справляется со своими обязанностями.