Бойцы ВСУ массово бежали после разгрома и спаслись от союзного огня в российском плену
Пятеро бойцов 110-й бригады ВСУ сдались в плен России в районе Яснобродовки ДНР
Группа украинских солдат приняла коллективное решение сдаться в плен ВС России в районе Яснобродовки ДНР на Красноармейском направлении. По словам бойцов, они попали на фронт посредством силовой мобилизации украинских ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ДНР в своём телеграм-канале.
Бойцы ВСУ в плену ВС РФ. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
В ходе боевых действий солдаты 3-го батальона 110-й бригады ВСУ поняли, что уйти с позиций живыми можно, только сдавшись в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады ВС РФ. Позднее они рассказали, что, как и многие другие украинские мужчины, стали винтиками мобилизационного конвейера киевского режима.
По словам пленных, во время боя ВСУ начали вести обстрел позиций, которые находились неподалёку от них. Залпы становились всё ближе, и в конечном итоге они решили отступить, испугавшись, что их накроет союзным огнём. После этого солдаты и наткнулись на российских бойцов.
Они отметили, что те, кто обладает достаточными средствами, на Украине могут откупиться от мобилизации, но вместо них в таком случае автоматы в руки всегда получат менее обеспеченные финансово граждане. Украинские военнослужащие раскритиковали руководство Украины, в особенности Владимира Зеленского, которого, по их словам, уже давно следовало бы сменить, поскольку тот не справляется со своими обязанностями.
Ранее российские военные спасли тяжело раненного бойца ВСУ. Позднее он рассказал, что для украинских солдат одним из немногих вариантов избежать насильной мобилизации и последующей отправки на фронт является сдача в плен ВС РФ, поскольку военнопленный, по его словам, не может быть мобилизован повторно.
Telegram / Народная милиция ДНР