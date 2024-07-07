Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 06:12

ВС РФ уничтожили две установки ЗРК Patriot в Одесской области

ЗРК Рatriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

ЗРК Рatriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

ВС России уничтожили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе Южного Одесской области, сообщили в Минобороны. Удар наносился расчётом оперативно-тактического комплекса "Искандер".

ВС РФ уничтожили две установки ЗРК Patriot в Одесской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф", — рассказали в ведомстве.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области

Ранее Минобороны отчиталось о начале применения ВС РФ новой радиолокационной станции "Ирбис". Она позволит бойцам вести разведку на 150 километров вглубь территории, подконтрольной ВСУ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров