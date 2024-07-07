ВС России уничтожили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе Южного Одесской области, сообщили в Минобороны. Удар наносился расчётом оперативно-тактического комплекса "Искандер".

ВС РФ уничтожили две установки ЗРК Patriot в Одесской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф", — рассказали в ведомстве.