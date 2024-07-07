ВС РФ уничтожили две установки ЗРК Patriot в Одесской области
ЗРК Рatriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
ВС России уничтожили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе Южного Одесской области, сообщили в Минобороны. Удар наносился расчётом оперативно-тактического комплекса "Искандер".
ВС РФ уничтожили две установки ЗРК Patriot в Одесской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось о начале применения ВС РФ новой радиолокационной станции "Ирбис". Она позволит бойцам вести разведку на 150 километров вглубь территории, подконтрольной ВСУ.