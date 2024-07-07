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7 июля, 04:46

Российская армия начала применять новейшую РЛС "Ирбис" в зоне СВО

МО: Бойцы ВС РФ начали применять РЛС "Ирбис", ведущую разведку вглубь на 150 км

Российские военные начали применять в зоне проведения специальной военной операции новую радиолокационную станцию (РЛС) "Ирбис". Как сообщают в Минобороны РФ, эта техника позволит бойцам группировки войск "Север", которые получили её на вооружение, вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирного населения.

"Засекает все типы огневых подразделений противника — миномётные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию противника. Также станция может засекать воздушные цели. Ведём разведку, засекаем цель и сразу же передаём на пункты управления огневых подразделений", — приводит ТАСС слова командира расчёта РЛС "Ирбис" с позывным Сектор.

В ведомстве также уточнили, что любая ракета засекается этой станцией, благодаря чему "Ирбис" уже неоднократно помог подразделениям противовоздушной обороны пресечь попытки украинских военных нанести удар по мирному населению. Помимо того, командир расчёта добавил, что за счёт действия этой РЛС контрбатарейная борьба получается более эффективной, так как с её помощью можно корректировать огонь артиллерии.

Шойгу показали новую систему защиты РЛС на заводе "Алмаз-Антея"
Шойгу показали новую систему защиты РЛС на заводе "Алмаз-Антея"

Ранее Life.ru писал, что бойцы группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ на Харьковском направлении. Антенна для артиллерийской разведки американского производства была поражена барражирующим дроном "Ланцет".

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Алексей Соловьёв
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