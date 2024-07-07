Российская армия начала применять новейшую РЛС "Ирбис" в зоне СВО

Российские военные начали применять в зоне проведения специальной военной операции новую радиолокационную станцию (РЛС) "Ирбис". Как сообщают в Минобороны РФ, эта техника позволит бойцам группировки войск "Север", которые получили её на вооружение, вести разведку на 150 километров вглубь территории противника и предотвращать обстрелы мирного населения.

"Засекает все типы огневых подразделений противника — миномётные подразделения, ствольную и реактивную артиллерию противника. Также станция может засекать воздушные цели. Ведём разведку, засекаем цель и сразу же передаём на пункты управления огневых подразделений", — приводит ТАСС слова командира расчёта РЛС "Ирбис" с позывным Сектор.

В ведомстве также уточнили, что любая ракета засекается этой станцией, благодаря чему "Ирбис" уже неоднократно помог подразделениям противовоздушной обороны пресечь попытки украинских военных нанести удар по мирному населению. Помимо того, командир расчёта добавил, что за счёт действия этой РЛС контрбатарейная борьба получается более эффективной, так как с её помощью можно корректировать огонь артиллерии.