Американский радар стал очередной добычей российского "Ланцета" под Харьковом
Российские бойцы поразили американскую РЛС под Харьковом дроном "Ланцет"
Бойцы группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ на Харьковском направлении. Антенна для артиллерийской разведки американского производства была поражена барражирующим дроном "Ланцет", сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на ролик Минобороны.
РЛС типа АN/TPQ-50 засёк оператор разведывательного дрона. Украинские боевики разместили станцию в лесопосадке и пытались скрыть её от посторонних глаз при помощи камуфлированной накидки. Однако маскировки оказалось недостаточно. В направлении радара оперативно был запущен дрон-камикадзе, который совершил точное попадание в цель. На месте прилёта "Ланцета" образовалось сильное задымление, свидетельствующее о поражении объекта.
Детище входящей в концерн "Калашников" компании ZALA продолжает ежедневно доказывать высочайшую эффективность на поле боя. Недавно добычей "Ланцета" стал ещё один американский танк Abrams, а до этого беспилотник успешно расправился со штурмовиком Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области.
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