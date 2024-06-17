Американский радар стал очередной добычей российского "Ланцета" под Харьковом

Бойцы группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ на Харьковском направлении. Антенна для артиллерийской разведки американского производства была поражена барражирующим дроном "Ланцет", сообщили в РИА "Новости" со ссылкой на ролик Минобороны.

РЛС типа АN/TPQ-50 засёк оператор разведывательного дрона. Украинские боевики разместили станцию в лесопосадке и пытались скрыть её от посторонних глаз при помощи камуфлированной накидки. Однако маскировки оказалось недостаточно. В направлении радара оперативно был запущен дрон-камикадзе, который совершил точное попадание в цель. На месте прилёта "Ланцета" образовалось сильное задымление, свидетельствующее о поражении объекта.