Шойгу показали новую систему защиты РЛС на заводе "Алмаз-Антея"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного заказа оборонными предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей". Об этом сообщили в ведомстве.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями ВКО "Алмаз-Антей". Видео © t.me / Минобороны России

К выполнению заказа по производству автономных средств целеуказания "Енисей" и радиолокационных комплексов для противодействия БПЛА "Валдай" на предприятии приступили в 2023 году, и на данный момент эти средства разработаны и находятся на заводских испытаниях вместе с новыми средствами для борьбы с дронами.

Также глава российского военного ведомства проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на предприятии АО "Московский машиностроительный завод "Авангард". Там Шойгу показали мобильный пункт наведения для атаки воздушных целей, новейшие модели радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы и производство современных зенитных ракетных систем поражения.

По результатам встречи министр провёл рабочее совещание, подчеркнув важность производства средств ПВО. Глава ведомства поставил задачу руководству концерна "Алмаз-Антей" и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову интегрировать производимые системы РЛС для борьбы с ударными средствами.

"Руководители предприятий доложили генералу армии Сергею Шойгу об утверждении скорректированных графиков поставки в войска вооружения и военной техники со сдвигом на более ранние сроки в соответствии с указаниями министра обороны РФ, полученными в феврале текущего года", — добавили в ведомстве.