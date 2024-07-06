Российская армия ударила по военному аэродрому ВСУ Мартыновка

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Вознесенском районе Николаевской области. Один из снарядов повредил самолёт, сообщает координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

По словам очевидцев, взрыв на аэродроме был очень громким, следом за ним последовал ещё один, более мощный.

"Ух ты! Прилетело очень громко. Было слышно два взрыва по направлению Мартыновки. При этом второй был и по тональности другим, и более громким", — говорят местные жители.

Лебедев добавил, что незадолго до взрыва на аэродроме сел самолёт. Его повредило, но не уничтожило. По неподтверждённым данным, потери ВСУ составили двое погибших и пятеро раненых.