В ДНР объяснили важность освобождения Сокола под Донецком
ДНР: Освобождение Сокола позволит ВС РФ выровнять линию фронта
Освобождение российскими войсками села Сокол позволит выровнять линию фронта. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).
"Взятие села Сокол позволяет несколько выровнять линию фронта на Покровском направлении и расширить плацдарм", — приводит ТАСС слова неназванного собеседника.
По его словам, небольшие части подразделений ВСУ на этом участке фронта оказались в полукольце российских войск.
Об освобождении села Сокол Минобороны России сообщило в субботу, 6 июля. Этот населённый пункт расположен на северо-западе ДНР, в 42 километрах от Донецка. Украинская сторона официально пока никак не комментировала потерю Сокола.
Telegram / Минобороны России