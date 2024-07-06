В ДНР объяснили важность освобождения Сокола под Донецком

Освобождение российскими войсками села Сокол позволит выровнять линию фронта. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Взятие села Сокол позволяет несколько выровнять линию фронта на Покровском направлении и расширить плацдарм", — приводит ТАСС слова неназванного собеседника.

По его словам, небольшие части подразделений ВСУ на этом участке фронта оказались в полукольце российских войск.