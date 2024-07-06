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6 июля, 12:34

В ДНР объяснили важность освобождения Сокола под Донецком

ДНР: Освобождение Сокола позволит ВС РФ выровнять линию фронта

Освобождение российскими войсками села Сокол позволит выровнять линию фронта. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Взятие села Сокол позволяет несколько выровнять линию фронта на Покровском направлении и расширить плацдарм", — приводит ТАСС слова неназванного собеседника.

По его словам, небольшие части подразделений ВСУ на этом участке фронта оказались в полукольце российских войск.

Об освобождении села Сокол Минобороны России сообщило в субботу, 6 июля. Этот населённый пункт расположен на северо-западе ДНР, в 42 километрах от Донецка. Украинская сторона официально пока никак не комментировала потерю Сокола.

Российские войска освободили ещё два населённых пункта — в Харьковской области и ДНР
Российские войска освободили ещё два населённых пункта — в Харьковской области и ДНР
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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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