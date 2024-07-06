ВС России освободили населённый пункт Сокол в ДНР

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Сокол в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны. Его взяли подразделения группировки войск "Центр".

"Подразделения <...> в результате активных действий освободили населённый пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — сказали в ведомстве.

Кроме того, бойцы нанесли поражение подразделениям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад украинской армии в районах Волчьего, Острого, Селидова, Восхода и Торецка ДНР. Также отражены пять контратак штурмовиков 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

За минувшие сутки противник потерял на данном участке фронта до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский БМП Bradley, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin и 105-миллиметровое орудие М119 из США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".