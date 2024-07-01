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1 июля, 10:30

Российские войска освободили ещё два населённых пункта — в Харьковской области и ДНР

ВС РФ освободили Степовую Новоселовку и Новопокровское

Бойцы ВС РФ освободили ещё два населённых пункта в зоне спецоперации: Степовую Новоселовку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Так, Степовую Новоселовку взяли под контроль подразделения группировки войск "Запад", а Новопокровское — подразделения группировки войск "Центр". Бойцы обеих группировок улучшили тактическое положение.

Армия России освободила населённый пункт Раздоловка в ДНР
Армия России освободила населённый пункт Раздоловка в ДНР

А накануне, 30 июня, Вооружённые силы Российской Федерации освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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