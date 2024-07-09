ВС РФ уничтожили 4 РСЗО HIMARS, из которых ВСУ готовились обстреливать Крым

За минувшие сутки ВС РФ совершили групповой удар по изготовленным в США комплексам РСЗО HIMARS, которые Киев готовил для обстрела Крыма. Российским военнослужащим удалось уничтожить четыре пусковые установки и до 35 обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. <...> Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS <...>, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов", — указано в сводке военного ведомства.