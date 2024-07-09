Шторм-новости: Прилёт в Киеве по заводам, Армия России активно продвигается в ДНР, ВСУ оставляют сёла, ситуация 9 июля В Харьковской области ВС РФ отражают украинские атаки, в ДНР ВСУ оставляют сёла, в Киеве местная ПВО ударила по гражданским объектам — дайджест в материале Life.ru. 9 июля, 10:39 Прилёт в Киеве по заводам, ВС РФ активно продвигаются в ДНР, ВСУ оставляют сёла, ситуация 9 июля. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковская область, 9 июля

До 300 человек потерял противник в Волчанске и под Липцами. В Волчанске ВСУ провели четыре безуспешные контратаки. Сорваны попытки форсирования реки Волчьей. В свою очередь российская группировка "Север" продвигается в районе многоэтажек.

В районе Липцов также были попытки со стороны ВСУ выбить с занимаемых позиций российские войска. Планы противника были раскрыты. Те, кто шёл на штурм, были уничтожены артиллерией и дронами. Кроме того, ФАБы прилетели в места дислокации 12-й бригады Нацгвардии.

На Липцовском направлении точным ударом "Ланцета" израильский радар RADA, способный обнаруживать самолёты на дальности 65 км, сожжён дотла. Видео © Telegram / Colonelcassad

— В населённом пункте Глубокое "северяне" достойно отразили все атаки врага, не позволив завладеть населённым пунктом. В настоящий момент ВСУ вынуждены перебрасывать подкрепление для проведения новых "мясных штурмов", — пишет канал "Северный ветер".

Бои продолжаются на стыке Харьковской области, ЛНР и ДНР. Военкор Евгений Лисицын заявляет, что оборона украинских боевиков у Стельмаховки ослабевает. Когда сопротивление будет сломлено, то можно предположить, что продвигаться дальше ВС РФ будут к реке Осколу и заходить с Севера в Боровую.

Донецкая область, 9 июля

Часов Яр остаётся одной из самых горячих точек Донбасса. Военкор Евгений Лисицын отмечает, что подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона "Канал" в Часовом Яре и продолжают наступление в Калинине. ВС РФ прощупывают оборону ВСУ. Бои идут в районе моста через канал Северский Донец – Донбасс. В Клещеевке ВСУ удерживают позиции на западной окраине.

Если так пойдёт дальше, то украинский гарнизон окажется в окружении. Подобная тактика ранее была успешно реализована в Бахмуте. Активно продвигаются российские войска у Нью-Йорка и за посёлком Очеретино. Блогер Юрий Подоляка заявляет, что ВС РФ вошли на окраины Новоселовки Первой, а это 25 километров до Покровска.

Военный эксперт Борис Рожин отмечает прогресс в наступлении к трассе Константиновка – Красноармейск. Передовые части подошли к окраинам Лозоватки и Воздвиженки. От Воздвиженки до дороги — около семи километров по прямой. "Также в процессе перехода под контроль ВС РФ находится Евгеновка, где противник активно задействовал для обороны бронетехнику 47-й ОМБР (отсюда и рост потерь в "Брэдли" + очередной уничтоженный "Абрамс")", — сообщает он.





Удары по Киеву

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам, находящимся в украинском тылу. Известно, что в Киеве ракеты прилетели в завод "Артём". Но в этой истории больше разговоров о разрушении детской больницы "Охматдет".

Украинская сторона попыталась обвинить Россию в якобы преднамеренном ударе по гражданскому объекту. Но это не имеет никакого отношения к реальности.

Видео © Telegram / Kostnews

— Фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Эксперты сходятся во мнении, что по больнице отработала зенитная ракета и про российские Х-101, Х-22 или "Калибр" речи не может быть.





— Боеприпас очень напоминает западные зенитные управляемые ракеты от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Вероятнее всего, ЗУР во время перехвата потеряла цель и упала где придётся, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В Минобороны в свою очередь напомнили, что подобные случаи бывают накануне проведения саммитов НАТО, а целью является попытка выбить очередные финансовые вливания для продолжения боевых действий. При этом удары производились не только по Киеву, но и по другим регионам Украины.

— В результате сегодняшнего удара по складам ракет из Франции и Великобритании уничтожено свыше 45 Storm Shadow, 23 Sculp и от 12 до 18 ATACMS, — сообщает Win/Win.

Поразить цели удалось в Одесской, Николаевской областях и Днепропетровске. В Кривом Роге ракеты точно ударили в командный пункт и место сбора БПЛА. Нет сомнений, что такие удары будут повторяться. Тем более что киевский режим не готов принимать российские условия мирного соглашения.

Авторы Даниил Черных