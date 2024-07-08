Главные новости с фронта: Армия России освободила Чигаровку в ДНР, солдаты ВСУ переплывают Днепр, чтобы сдаться, 8 июля ФСБ сорвала операцию СБУ по угону стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, украинский Генштаб пытается отрезать российских солдат в районе Бугроватки — дайджест в материале Life.ru. 8 июля, 09:57 Как продвигаются ВС РФ под Харьковом и в ДНР, 8 июля. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 8 июля

В Харьковской области наиболее напряжёнными остаются два направления — Волчанское и Липцовское, однако в последнее время противник активизировался в районе населённого пункта Старица. С помощью своих спецподразделений украинцы пытаются сбить наши войска с позиций и отрезать подразделения ВС РФ, находящиеся за рекой Северским Донцом, на плацдарме в районе Бугроватки. Украинский штаб очень напрягает наличие в тылу его волчанской группировки российского плацдарма, не исключено, что он попытается приложить максимум усилий для его уничтожения.

Для ведения боевых действий на направлении противник использует даже наёмников. Правда, "сафари на русских" для таких персонажей зачастую кончается крайне плачевно, недавно российские войска уничтожили наёмника из Бразилии с позывным Sierra.

В самом Волчанске продолжаются тяжёлые бои, ВС РФ ведут активные действия на западе и в центре города. ВСУ пытаются контролировать восток населённого пункта. Российские штурмовики в условиях жестоких городских боёв демонстрируют чудеса мужества и даже эквилибристики. Одному из наших бойцов пришлось переходить с одного балкона многоэтажки на другой, используя в качестве мостика тонкую фанерную плиту.

Наш десантник через балкон штурмует квартиру с засевшими там боевиками ВСУ в Часовом Яре. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На Липцовском направлении ВСУ продолжили свои контратаки, в данный момент окраины Глубокого являются серой зоной и фактически никем не контролируются. ВСУ закрепиться на этой территории не могут, так как местность находится под постоянными ударами артиллерии и авиации России. Последняя продолжает активно сбрасывать на противника ФАБы с модулем планирования УМПК. Кроме войск противника, под удар авиабомб попадает его инфраструктура, в частности мосты через Оскол.

"Попытка ВСУ "с наскока" ворваться и захватить населённый пункт Глубокое провалилась. "Северяне" держат оборону и наносят по противнику огневое поражение всеми имеющимися средствами. В дальнейшем враг, вероятно, нарастит усилия, но полноценно завладеть инициативой на данном направлении не сможет из-за больших потерь", — отмечают в пабликах.

Донецкая область, 8 июля

Противник полностью потерял район посёлка Чигари и ряд позиций на окраинах Дзержинска, отмечает военкор Борис Рожин. По его словам, кризис, возникший после прорыва фронта на Горловском направлении, ВСУ на текущий момент купировать не смогли.

Российская армия, прорываясь в районе Нью-Йорка, прошла вперёд на 800 метров. Сейчас наши бойцы фактически находятся в центре села. Бои ведутся в крайне урбанизированной местности. Несмотря на сложную обстановку, наши штурмовики демонстрируют свой героизм и смекалку: один из солдат ВС РФ уничтожил дом, наполненный противниками, с помощью противотанковой мины.

Севернее, в районе Кирова и Дружбы, наши войска стремятся охватить предполье торецкой обороны противника. Для этого в данный момент штурмовые подразделения ВС РФ прорываются через садовое товарищество "Соцгородок", о чём пишет военный эксперт Борис Рожин: "На данный момент идут бои в садовом товариществе "Соцгородок", расположенном восточнее, а также в районе улиц Дружбы и Ленина (Центральной) к западу. Бои постепенно смещаются к отвалу недействующей шахты "Северная", до которой осталось пройти чуть меньше семисот метров. По сообщениям местных жителей, территория, примыкающая к шахте, уже может находиться под контролем ВС РФ".

В ходе штурма Нью-Йорка боец 9-й бригады взорвал дом с боевиками ВСУ. Видео © Telegram / Colonelcassad

Тревогу о положении дел ВСУ под Торецком уже бьют даже украинские аналитики: "Из видео бригады (речь идёт о видео, опубликованном 32-й бригадой ВСУ. — Прим. Life.ru) следует, что российские позиции ещё дальше этой (указываемой в украинских источниках. — Прим. Life.ru) геолокации. Ждём больше видео для разъяснения ситуации".

Херсонская область, 8 июля

На Херсонском направлении продолжаются боевые действия в островной зоне. "Четыре солдата ВСУ на самодельном плоту из пластиковых бутылок переплыли Днепр и сдались в плен Российской армии", — сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Владимир Сальдо.

ФСБ пресекла попытку угона сверхзвукового ракетоносца Ту-22М3

Спецслужба сообщила о попытке вербовки украинской разведкой российского лётчика. Сотрудники ГУР намеревались за деньги и перспективу итальянского гражданства завербовать пилота, который перегонит ракетоносец на Украину. Однако в оперативную игру с украинскими разведчиками вступили сотрудники ФСБ. В ходе неё наши контрразведчики получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести эффективные удары по украинскому аэродрому Озёрное, куда собирались перегнать стратегический бомбардировщик.

Военкор Александр Коц напоминает, что СБУ наступила на свои прошлогодние грабли, попытавшись повторить угон самолёта. Тогда участие в разработке операции принимал агент MI-6, а также журналист из сливного бачка Bellingcat Христо Грозев. Завербованный лётчик для вывода из строя других членов экипажа должен был использовать заготовленный заранее клофелин. В качестве награды предателю обещали паспорта стран ЕС, деньги, жильё, почёт и безбедную старость. Самолёты планировалось посадить на секретном аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины. После того как в ФСБ выяснили координаты посадки, в Канатово прилетели несколько крылатых ракет.

Коц отмечает, что "судьба предателя Максима Кузьминова как бы намекает, что с бабками и зарубежным гражданством, конечно, можно быть счастливым. Но недолго", вспоминая инцидент с угнанным вертолётом Ми-8 на украинскую сторону.