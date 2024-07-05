Шторм-новости: Армия России берёт высоты у центра Нью-Йорка, ВСУ пытаются выстроить оборону в многоэтажках Торецка, ситуация 5 июля Российские операторы БПЛА добились новых успехов под Харьковом, ВСУ убили шестилетнюю девочку в Краснодарском крае, российские силы РЭБ вскрыли использование противником искусственного интеллекта для наведения дронов — дайджест в материале Life.ru. 5 июля, 11:06 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

ДНР: штурм Нью-Йорка, 5 июля

Российские солдаты на Торецком направлении продолжают развивать успех последних дней. В результате активных наступательных действий была занята Петровская гора, откуда хорошо просматривается весь центр села Нью-Йорк. В то же время с другого направления российские подразделения ведут штурм пригородов Торецка — посёлков Северного, Южного и Дружбы.

Со стороны ВСУ появляются кадры городских боёв. Украинский Генштаб так описывает положение дел в районе города: "На Торецком направлении ситуация напряжённая. ВС РФ 18 раз атаковали в районах Северного, Торецкого и Нью-Йорка".

Судя по видео с беспилотников, противник пытается цепляться за каждый многоэтажный дом в Торецке, превращая его в крепость. Удары по солдатам ВСУ, засевшим в зданиях, наносятся с помощью самых тяжёлых вооружений.

Боевик ВСУ показал бои в пригороде Торецка — Северном, значительную часть которого контролируют российские войска. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На Кураховском направлении, в Красногоровке, тоже продолжаются городские бои. Армия России выдавливает противника из южной части города при активной поддержке артиллерии и авиации. Как отмечают украинские источники, наши войска имеют успех на участке фронта шириной до 1,25 км и глубиной до 350 метров.

Харьковский фронт, 5 июля

В Волчанске штурмовые группы Российской армии продвинулись в районе частного сектора. Кадры боёв за частную застройку попали в объектив дрона ВС РФ. Кроме того, продолжается закрепление на тыловом плацдарме в районе населённого пункта Бугроватка.



"Река смерти" Волчья продолжает собирать "кровавый урожай" из погибших при её форсировании вэсэушников, за эти сутки их количество выросло на 30 человек. Общее продвижение ВС РФ в районе Волчанска достигло 200 метров. На Липцовском направлении противник продолжил ночные контратаки, в результате потерял до 50 солдат из состава 92-й ОДШБр, двое украинцев попали в плен. Поддержка БТР украинским солдатам не помогла.

Общее положение дел в Харьковской области Telegram-канал "Северный ветер" описывает так: "Активизация противника связана с приближением саммита НАТО, к началу которого ВСУ планируют заявить об успехах на фронте. Пока успешной можно назвать только утилизацию украинских солдат, брошенных на убой в районе Глубокого".

"Иксоводы" группировки "Север" обнаружили позицию боевой машины ВСУ, которая вела огонь, и нанесли точный удар "Ланцетом". Видео © Telegram / Северный Ветер

Противник в Харьковской области старается беречь технику — даже танки используются украинским командованием для стрельбы с закрытых позиций, для чего они, в общем-то, не предназначены. Впрочем, даже аккуратное использование техники не спасает ВСУ от вездесущих российских БПЛА. За последние сутки в объектив их камер попало уничтожение танка и польской САУ на службе ВСУ.

Бои в Херсонской области, 5 июля

Армия России хотя и не наступает на Херсонщине, но продолжает выбивать противника, который занял правый берег. Интересная информация пришла из областного центра, куда, как сообщает канал "От Мариуполя до Карпат", был нанесён комбинированный удар. Силы противника были уничтожены сразу в нескольких районах. Поражены склады и казармы. Согласно сообщению канала Win/Win, "Искандер" и БПЛА "Герань" прилетели в центр обучения военных инженеров: "Погибли четыре военспеца из Франции и два польских офицера инженерных войск. В бункере шла подготовка и сборка БПЛА самолётного типа и БПЛА минирования типа "Баба-Яга".

Дроны с искусственным интеллектом — уже реальность

Наши инженеры на Запорожском фронте смогли перехватить видеосигнал с вражеского коптера. На стоп-кадре с этого видео чётко видно, что дрон сопровождает цель (трактор) даже после полной потери канала управления. То есть для определения трактора используются специальные алгоритмы, хотя связь при этом выстраивается на стандартной частоте видеосвязи. К счастью, в нашей стране такие разработки тоже ведутся, но нельзя забывать, что за противником стоит вся технологическая мощь США и других западных стран.