Под контролем Армии России восточные окраины Часова Яра, ВКС ударили по аэродрому ВСУ Долгинцево — главные новости фронта на 4 июля ВСУ безуспешно пытаются усилить свою группировку в Волчанске, украинские солдаты оставили без хлеба жителей Херсонской области — дайджест в материале Life.ru. 4 июля, 09:15 Боевая работа расчёта ЗРК "Стрела-10". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковский фронт, 4 июля

На Волчанском направлении противник стремится накопить силы для перехода в наступление. В этом ему мешает река Волчья, отделяющая линию боевого соприкосновения от тыла. Для её форсирования противник пытается навести переправы, которые вновь и вновь уничтожаются огнём российских войск. Всего за прошедшие сутки при форсировании реки погибло до 50 украинских военнослужащих.

При этом западнее российские войска продолжают развивать плацдарм в тылу у ВСУ, в районе Бугроватки. Общее продвижение на направлении составило до 150 метров. Успешное наступление ВС РФ в тылу волчанской группировки противника рано или поздно вынудит последнюю оставить город.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Под Липцами противник вновь пытался переходить в ночные контратаки, но потерпел неудачу и потерял до 10 человек убитыми. Кроме того, были нанесены удары по местам дислокации солдат ВСУ с помощью планирующих авиабомб. В результате погибло до 70 военнослужащих противника.

Вот как описывает общую ситуацию в Харьковской области Telegram-канал "Северный ветер": "Противнику по-прежнему не удаётся накопить достаточное количество сил для перехода в наступление. Всё чаще на усиление ВСУ прибывает неподготовленный личный состав, мобилизованный менее месяца назад, и заключённые. Реже — подготовленные боевики".

ДНР: Успехи в Часовом Яре, 4 июля

Российские военнослужащие из состава войск ВДВ, бригады "Эспаньола" и других подразделений полностью зачистили микрорайон Канал, восточные окраины Часова Яра. Теперь на пути ВС РФ лежит канал Северский Донец – Донбасс. На севере от города, в районе Калиновки, канал уходит под землю, и преодоление его здесь видится наиболее удобным. Поэтому несложно спрогнозировать будущие тяжёлые бои именно в этом секторе.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В целом наиболее вероятной видится будущая картина охвата ВС РФ Часова Яра с севера и юга, в то время как противник будет цепляться за обширную сеть водоёмов в самом городе и на его ближайших окраинах. Наиболее ожесточённое сопротивление ВСУ следует ожидать на севере, так как там проходит железная дорога и находится ж/д станция — важный узел снабжения.

На Покровском направлении российские солдаты постепенно расширяют Очертинский прорыв. Бойцы группировки "Центр" взяли населённый пункт Сокол и соседний посёлок Восход. Потерю этих территорий признал даже противник. Генштаб ВСУ в своей сводке пишет: "На Покровском направлении в течение дня русские совершили 34 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность россиян сохраняется в районах Калиновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Прогресса, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 24 атаки завершились, ещё 10 боев продолжаются".

На Торецком направлении оборона ВСУ стремительно деградирует, российским войскам удалось прорваться на глубину до трёх километров у Нью-Йорка. Идёт штурм Южного — фактически боевые действия ведутся в сплошной городской застройке, что накладывает некоторые ограничения.

Запорожский фронт, 4 июля

В Запорожской области ВС РФ перешли в неожиданное наступление в районе Нестрянки, взяли три опорных пункта и продвинулись на расстояние до полукилометра. Кроме того, на месте прошлогоднего "контрнаступа", в районе Старомайорского, российские солдаты тоже пошли вперёд и прорвались на километр в направлении Макаровки.

Некоторые источники из Херсонской области сообщают о стрелковом бое у разрушенного Антоновского моста. ВСУ тем временем с помощью FPV-дронов ударили по пекарне в Алёшкинском округе, оставив муниципальное образование без хлеба.

Украинский FPV-дрон. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом

ВКС России уже третий день подряд наносят удары по авиационной технике противника на местах её базирования. В этот раз целью удара стали МиГ-29, расположенные под Кривым Рогом. Украинский самолёт находился в укрытии для защиты от дронов, что, однако, не спасло его от удара ракеты "Искандера".

Поражение самолёта корректировалось с помощью разведывательного БПЛА, на камеру которого также попали макеты авиатехники, созданные украинцами. По всей видимости, Киев рассчитывал обмануть российскую разведку, но в итоге эти меры оказались бессмысленными.

Как отмечает проект "Рыбарь", это уже далеко не первая атака на авиабазу Долгинцево: "Сегодняшняя атака стала седьмым задокументированным эпизодом ударов по украинской авиатехнике на Долгинцево с сентября 2023 года. Если проанализировать данные открытых источников, то с того момента только на этом аэродроме были уничтожены семь боевых самолётов — четыре штурмовика Су-25 и три истребителя МиГ-29".

Авторы Кирилл Золотарев