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8 июля, 15:13

Удар возмездия: Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", которые атаковали Севастополь

Минобороны показало видео уничтожения РСЗО HIMARS, которые атаковали Севастополь

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уничтожили установки американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS, с помощью которых 23 июня был нанесён мощный удар по пляжу Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны. Их обнаружили на Херсонщине.

"Искандеры" уничтожили установки ВСУ, ударившие по Севастополю. Видео © Telegram / Минобороны России

"Операторами БПЛА ВС РФ было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций тремя пусковыми установками РСЗО HIMARS в лесополосе у населённого пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчётами ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар", — говорится в сообщении.

В результате уничтожены три пусковые установки и до десяти иностранных специалистов, которые занимаются их обслуживанием.

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Напомним, 23 июня ВСУ нанесли мощный удар по Севастополю. Целью американских ATACMS стал пляж, на котором находились отдыхающие. Погибло четыре человека, ещё 153 пострадало. В связи с трагическими событиями 24 июня было объявлено в Крыму и Севастополе днём траура.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Матвей Константинов
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