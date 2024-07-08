Удар возмездия: Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", которые атаковали Севастополь
Минобороны показало видео уничтожения РСЗО HIMARS, которые атаковали Севастополь
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уничтожили установки американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS, с помощью которых 23 июня был нанесён мощный удар по пляжу Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны. Их обнаружили на Херсонщине.
"Искандеры" уничтожили установки ВСУ, ударившие по Севастополю. Видео © Telegram / Минобороны России
"Операторами БПЛА ВС РФ было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций тремя пусковыми установками РСЗО HIMARS в лесополосе у населённого пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчётами ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар", — говорится в сообщении.
В результате уничтожены три пусковые установки и до десяти иностранных специалистов, которые занимаются их обслуживанием.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли мощный удар по Севастополю. Целью американских ATACMS стал пляж, на котором находились отдыхающие. Погибло четыре человека, ещё 153 пострадало. В связи с трагическими событиями 24 июня было объявлено в Крыму и Севастополе днём траура.
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