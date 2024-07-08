Удар возмездия: Минобороны показало видео уничтожения "хаймарсов", которые атаковали Севастополь

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" уничтожили установки американских РСЗО HIMARS с ракетами ATACMS, с помощью которых 23 июня был нанесён мощный удар по пляжу Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны. Их обнаружили на Херсонщине.

"Искандеры" уничтожили установки ВСУ, ударившие по Севастополю. Видео © Telegram / Минобороны России

"Операторами БПЛА ВС РФ было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций тремя пусковыми установками РСЗО HIMARS в лесополосе у населённого пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчётами ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар", — говорится в сообщении.

В результате уничтожены три пусковые установки и до десяти иностранных специалистов, которые занимаются их обслуживанием.