"Пусть пеняют на себя": Россия сделала "предупредительный в воздух" из-за дронов США вблизи Крыма
Депутат Белик: Дроны США над Чёрным морем угрожают жителям Севастополя и Крыма
Курсирующая вблизи черноморских границ России беспилотная авиация Соединённых Штатов несёт угрозу для жителей Крыма и Севастополя, так как имеет прямое отношение к недавним ударам ВСУ по полуострову. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Белик.
"Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несёт угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", — сообщил народный избранник РИА "Новости".
По словам члена Комитета по международным делам, позиция России по вопросу присутствия чужаков вблизи полуострова предельно ясна. Если Пентагон ещё не осознал этого, "пусть пеняет на себя", констатировал Белик.
Разведывательный дрон США RQ-4 Global Hawk регулярно появляется над нейтральными водами Чёрного моря в преддверии и в момент коварных атак ВСУ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратил внимание на этот факт, поручив Генштабу разработать меры оперативного реагирования на незваных гостей вблизи Крыма. Пентагон же в ответ отказался вносить какие-либо коррективы в полёты авиации.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine