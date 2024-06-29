Курсирующая вблизи черноморских границ России беспилотная авиация Соединённых Штатов несёт угрозу для жителей Крыма и Севастополя, так как имеет прямое отношение к недавним ударам ВСУ по полуострову. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несёт угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", — сообщил народный избранник РИА "Новости".