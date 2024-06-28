Пентагон: Авиация США продолжит летать в международном воздушном пространстве
Соединённые Штаты не намерены отказываться от использования международного воздушного пространства для осуществления полётов военной пилотируемой и беспилотной авиации. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
Так в МО США отреагировали на поручение министра обороны России Андрея Белоусова разработать методы оперативного реагирования на провокации иностранных дронов над Чёрным морем. По словам Сингх, американские ВВС не изменят тактику применения летательных аппаратов после этого заявления.
"Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами", — подчеркнула Сингх на брифинге.
Ранее глава российского МО Андрей Белоусов указал на возросшую активность беспилотной авиации США над Чёрным морем 28 июня. Дроны не только осуществляют разведку в пользу ВСУ, но и дают целеуказания высокоточному оружию. Полёты американских БПЛА вблизи Крыма пресекались лишь дважды. Так, в марте прошлого года Су-27 ВКС РФ пролетел в непосредственной близости от MQ-9 Reaper, после чего дрон рухнул в воду. А несколькими днями ранее этот трюк повторил МиГ-31, вынудив реактивный Global Hawk спешно ретироваться на авиабазу в Сицилии.