Пентагон: Авиация США продолжит летать в международном воздушном пространстве

Соединённые Штаты не намерены отказываться от использования международного воздушного пространства для осуществления полётов военной пилотируемой и беспилотной авиации. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Так в МО США отреагировали на поручение министра обороны России Андрея Белоусова разработать методы оперативного реагирования на провокации иностранных дронов над Чёрным морем. По словам Сингх, американские ВВС не изменят тактику применения летательных аппаратов после этого заявления.