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Регион
28 июня, 03:51

"Пытаются договориться": Раскрыт потаённый смысл спонтанных переговоров Остина и Белоусова

Безпалько назвал созвон Остина и Белоусова попыткой США договориться с Россией

Соединённые Штаты опасаются эскалации в отношениях с Россией, а потому предпринимают попытки уладить спорные вопросы путём диалога. Так об истинном смысле телефонных переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова высказался политолог Богдан Безпалько.

"Может быть, это была попытка просто договориться", — считает эксперт.

Эксперт допустил, что Вашингтон таким образом может готовить почву для будущих мирных переговоров. В этом случае разговор глав военных ведомств содержал обсуждение раздела сфер влияния. Не исключён и разбор конкретных инцидентов, которые могли бы лишь усугубить ситуацию.

"Американцы опасаются эскалации. Если они эскалации опасаются, то они могут договариваться о вариантах даже военного противостояния, но при этом избегая определённых вариантов наращивания этой самой эскалации. Условно говоря, например, попросить не сбивать беспилотники над Чёрным морем, а в ответ придумать что-нибудь своё", — допустил собеседник "Царьграда".

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Остин и Белоусов провели первые телефонные переговоры по инициативе американской стороны 25 июня. Центральной темой переговоров стал украинский конфликт. Глава российского военного ведомства предупредил американца об опасности дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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