"Пытаются договориться": Раскрыт потаённый смысл спонтанных переговоров Остина и Белоусова

Соединённые Штаты опасаются эскалации в отношениях с Россией, а потому предпринимают попытки уладить спорные вопросы путём диалога. Так об истинном смысле телефонных переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова высказался политолог Богдан Безпалько.

"Может быть, это была попытка просто договориться", — считает эксперт.

Эксперт допустил, что Вашингтон таким образом может готовить почву для будущих мирных переговоров. В этом случае разговор глав военных ведомств содержал обсуждение раздела сфер влияния. Не исключён и разбор конкретных инцидентов, которые могли бы лишь усугубить ситуацию.