"Пытаются договориться": Раскрыт потаённый смысл спонтанных переговоров Остина и Белоусова
Безпалько назвал созвон Остина и Белоусова попыткой США договориться с Россией
Соединённые Штаты опасаются эскалации в отношениях с Россией, а потому предпринимают попытки уладить спорные вопросы путём диалога. Так об истинном смысле телефонных переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова высказался политолог Богдан Безпалько.
"Может быть, это была попытка просто договориться", — считает эксперт.
Эксперт допустил, что Вашингтон таким образом может готовить почву для будущих мирных переговоров. В этом случае разговор глав военных ведомств содержал обсуждение раздела сфер влияния. Не исключён и разбор конкретных инцидентов, которые могли бы лишь усугубить ситуацию.
"Американцы опасаются эскалации. Если они эскалации опасаются, то они могут договариваться о вариантах даже военного противостояния, но при этом избегая определённых вариантов наращивания этой самой эскалации. Условно говоря, например, попросить не сбивать беспилотники над Чёрным морем, а в ответ придумать что-нибудь своё", — допустил собеседник "Царьграда".
Остин и Белоусов провели первые телефонные переговоры по инициативе американской стороны 25 июня. Центральной темой переговоров стал украинский конфликт. Глава российского военного ведомства предупредил американца об опасности дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву.