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25 июня, 21:59

Белоусов в разговоре с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © kremlin.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином указал на опасность эскалации из-за поставок оружия для ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба российского оборонного ведомства.

"Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Андрей Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что стороны обсудили и другие вопросы, какие именно — не уточнили. Также там сообщили, что данный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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О разговоре шефа Пентагона Ллойда Остина с министром обороны РФ Андреем Белоусовым ранее сообщал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. По его словам, в беседе Остин подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

Оксана Попова
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