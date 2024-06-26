Белоусов в разговоре с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином указал на опасность эскалации из-за поставок оружия для ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба российского оборонного ведомства.

"Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Андрей Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что стороны обсудили и другие вопросы, какие именно — не уточнили. Также там сообщили, что данный разговор состоялся по инициативе американской стороны.