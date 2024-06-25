Пентагон сообщил о телефонных переговорах Остина и Белоусова

Шеф Пентагона Ллойд Остин сегодня созвонился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, стороны обсудили украинский конфликт.

"Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время разговора [американский] министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта <…> на Украине", — заявил Райдер.