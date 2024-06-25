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25 июня, 19:39

Пентагон сообщил о телефонных переговорах Остина и Белоусова

Пентагон: Остин и Белоусов по телефону обсудили украинский конфликт

Министр обороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Коллаж Life.ru / kremlin.ru / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр обороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Коллаж Life.ru / kremlin.ru / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Шеф Пентагона Ллойд Остин сегодня созвонился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, стороны обсудили украинский конфликт.

"Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время разговора [американский] министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта <…> на Украине", — заявил Райдер.

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О стремлении к сотрудничеству с Россией по расследованию событий на Украине ранее заявил и прокурор непризнаваемого РФ Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл такие сообщения абсурдными.

Оксана Попова
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