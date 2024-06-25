Песков назвал абсурдным заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ по Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о стремлении к сотрудничеству с Россией по расследованию событий на Украине. В беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что считает такие заявления абсурдными.
"Как абсурд. Мы не признаём юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества", — подчеркнул Песков, комментируя данное заявление.
Ранее досудебная палата непризнаваемого Россией Международного уголовного суда выдала "ордера на арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Напомним, юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. Помимо России к ним относятся Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия и Индонезия, также перечень дополняют Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.