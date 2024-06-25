Песков назвал абсурдным заявление МУС о стремлении сотрудничать с РФ по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о стремлении к сотрудничеству с Россией по расследованию событий на Украине. В беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что считает такие заявления абсурдными.

"Как абсурд. Мы не признаём юрисдикцию этого суда. Не считаем законными его вердикты. Не видим малейшего предмета для сотрудничества", — подчеркнул Песков, комментируя данное заявление.