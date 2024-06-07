Спонсируемая Соросом НКО требует от МУС выдать ордер на арест Медведева

От канцелярии прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваются запроса на выдачу ордеров на арест заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также ряда российских журналистов. С соответствующей инициативой выступила Международная федерация прав человека (FIDH), финансируемая фондом Open Society Foundations* миллиардера Джорджа Сороса и МИД нескольких стран Запада.

"Правозащитники обращают внимание суда на преступный характер языка ненависти, который используется в российских СМИ. <…> Цель обращения — добиться от прокуратуры дальнейшего расследования этих преступлений и запроса международных ордеров на арест", — указано в обращении НКО.