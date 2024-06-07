Спонсируемая Соросом НКО требует от МУС выдать ордер на арест Медведева
Спонсируемая Соросом НКО требует от МУС ареста Медведева и российских журналистов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
От канцелярии прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваются запроса на выдачу ордеров на арест заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также ряда российских журналистов. С соответствующей инициативой выступила Международная федерация прав человека (FIDH), финансируемая фондом Open Society Foundations* миллиардера Джорджа Сороса и МИД нескольких стран Запада.
"Правозащитники обращают внимание суда на преступный характер языка ненависти, который используется в российских СМИ. <…> Цель обращения — добиться от прокуратуры дальнейшего расследования этих преступлений и запроса международных ордеров на арест", — указано в обращении НКО.
Представители западных стран не впервые предпринимают попытки ареста российских политиков и журналистов. Не так давно стало известно, что учреждённый американским актёром Джорджем Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Организация намерена проводить подобные акции в отношении всех работников российских СМИ, включая "главных и неглавных редакторов", а также тех, кто говорит "в эфире или на своих страницах в соцсетях". В Кремле назвали команду фонда Клуни безумцами. Позже актёр начал оправдываться, что сотрудников его фонда не так поняли, а угрозы российским журналистам он назвал "оговоркой".
* Организация признана нежелательной в России.