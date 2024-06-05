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5 июня, 19:11

"Это и есть свобода слова?": Путин указал на борьбу Запада с российскими журналистами

Путин: Борьба Запада с российскими журналистами не вяжется со свободой слова

Западные государства всеми силами затрудняют работу российским журналистам, прибегая к самым подлым методам, заявил президент РФ Владимир Путин. Внимание на этой проблеме политик акцентировал в рамках встречи с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

"Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им начинают препятствовать. Ну просто везде. Запугивают сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт. Чего только ни делают. Это и есть свобода слова? Конечно, нет", — выразил уверенность глава Кремля.

В ЕС запретят три российских СМИ и "Голос Европы"
В ЕС запретят три российских СМИ и "Голос Европы"

Напомним, что неделей ранее фонд американского актёра Джорджа Клуни призвал арестовать всех российских журналистов в Европе. Кремль счёл авторов инициативы безумцами, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и вовсе пригрозил звезде фильма "От заката до рассвета" превентивными мерами.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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