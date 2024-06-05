"Это и есть свобода слова?": Путин указал на борьбу Запада с российскими журналистами
Путин: Борьба Запада с российскими журналистами не вяжется со свободой слова
Западные государства всеми силами затрудняют работу российским журналистам, прибегая к самым подлым методам, заявил президент РФ Владимир Путин. Внимание на этой проблеме политик акцентировал в рамках встречи с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
"Везде, где пытаются работать наши журналисты, везде им начинают препятствовать. Ну просто везде. Запугивают сотрудников, закрывают счета в банках, отбирают транспорт. Чего только ни делают. Это и есть свобода слова? Конечно, нет", — выразил уверенность глава Кремля.
Напомним, что неделей ранее фонд американского актёра Джорджа Клуни призвал арестовать всех российских журналистов в Европе. Кремль счёл авторов инициативы безумцами, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и вовсе пригрозил звезде фильма "От заката до рассвета" превентивными мерами.