Не признаваемый Россией МУС выдал ордера на "арест" Шойгу и Герасимова

Досудебная палата не признаваемого Россией Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба страны Валерия Герасимова. Решение было принято МУС ещё накануне, однако сообщить об этом там решили во вторник, 25 июня.

"24 июня Палата предварительного производства II МУС выдала ордера на арест Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине в связи с предполагаемыми международными преступлениями, которые были совершены по меньшей мере с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023 года", — отметили в суде.

Напомним, юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. Помимо России к ним относятся Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия и Индонезия. Кроме того, перечень дополняют Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.