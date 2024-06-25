Не признаваемый Россией МУС выдал ордера на "арест" Шойгу и Герасимова
Досудебная палата МУС выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Вадим Савицкий
Досудебная палата не признаваемого Россией Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба страны Валерия Герасимова. Решение было принято МУС ещё накануне, однако сообщить об этом там решили во вторник, 25 июня.
"24 июня Палата предварительного производства II МУС выдала ордера на арест Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине в связи с предполагаемыми международными преступлениями, которые были совершены по меньшей мере с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023 года", — отметили в суде.
Напомним, юрисдикцию МУС не признают государства, в которых проживает больше половины населения планеты. Помимо России к ним относятся Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия и Индонезия. Кроме того, перечень дополняют Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.
Ранее Life.ru писал, что в марте 2023 года МУС в Гааге выдал ордера на "арест" уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и российского лидера Владимира Путина. В МИД РФ напомнили, что Москва не признаёт МУС и его решения, а председатель "Единой России" Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. В июле 2023 года МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую oрдер на арест Путина и Львовой-Беловой.