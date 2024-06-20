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20 июня, 15:49

"Мешает семьям воссоединяться": Львова-Белова высказалась об ордере МУС на её арест

Львова-Белова: Ордер МУС на арест мешает семьям воссоединяться с детьми

Мария Львова-Белова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Мария Львова-Белова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Ордер на арест уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, выданный Международным уголовным судом (МУС), мешает семьям воссоединяться с детьми. Такое заявление сделала сама детский омбудсмен, отметив, что из-за этого родители опасаются обращаться за помощью.

"На самом деле этот ордер на арест скорее мешает семьям с детьми воссоединяться, потому что те фейки и дезинформация, которые появились в связи с этим ордером, пугают родителей, и они боятся обращаться за помощью", — пояснила Львова-Белова на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств.

Омбудсмен уточнила, что фейковая информация, которая публикуется в западных и украинских СМИ, мешает процессу воссоединения детей с семьями на Украине и в России. Однако, по словам уполномоченного, работа всё равно продолжается. Львова-Белова добавила, что подключается к работе в тех случаях, где есть проблемы с документами и требуются дополнительные усилия.

Дело принципа: Львова-Белова оценила объявление в розыск судьи МУС, которая выдала ордер на её арест
Дело принципа: Львова-Белова оценила объявление в розыск судьи МУС, которая выдала ордер на её арест

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на "арест" Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина. В МИД РФ напомнили, что Москва не признаёт МУС и его решения, а председатель "Единой России" Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. В июле прошлого года МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую oрдер на арест Путина и Львовой-Беловой.

Дарья Нарыкова
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