"Мешает семьям воссоединяться": Львова-Белова высказалась об ордере МУС на её арест

Ордер на арест уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, выданный Международным уголовным судом (МУС), мешает семьям воссоединяться с детьми. Такое заявление сделала сама детский омбудсмен, отметив, что из-за этого родители опасаются обращаться за помощью.

"На самом деле этот ордер на арест скорее мешает семьям с детьми воссоединяться, потому что те фейки и дезинформация, которые появились в связи с этим ордером, пугают родителей, и они боятся обращаться за помощью", — пояснила Львова-Белова на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств.

Омбудсмен уточнила, что фейковая информация, которая публикуется в западных и украинских СМИ, мешает процессу воссоединения детей с семьями на Украине и в России. Однако, по словам уполномоченного, работа всё равно продолжается. Львова-Белова добавила, что подключается к работе в тех случаях, где есть проблемы с документами и требуются дополнительные усилия.