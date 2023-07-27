Дело принципа: Львова-Белова оценила объявление в розыск судьи МУС, которая выдала ордер на её арест
Омбудсмен Львова-Белова назвала делом принципа объявление в розыск судьи МУС
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала объявление в розыск судьи МУС, которая ранее выдала oрдер на её арест и арест президента РФ Владимира Путина.
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, сможет ли судья МУС посетить РФ после объявления в розыск. Видео © LIFE
"Я думаю, что здесь дело принципа просто. Найдут или нет — это уже не столь важно", — ответила омбудсмен на вопрос корреспондента Лайфа на полях саммита Россия – Африка о том, найдут ли судью наши правоохранительные органы.
А говоря о том, можно ли судье приехать в Россию с визитом или лучше не стоит, Львова-Белова отметила, что она "сама не захочет".
Напомним, сегодня Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшую oрдер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Такие данные приводятся в базе розыска ведомства.
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