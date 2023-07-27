Дело принципа: Львова-Белова оценила объявление в розыск судьи МУС, которая выдала ордер на её арест

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала объявление в розыск судьи МУС, которая ранее выдала oрдер на её арест и арест президента РФ Владимира Путина.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, сможет ли судья МУС посетить РФ после объявления в розыск. Видео © LIFE

"Я думаю, что здесь дело принципа просто. Найдут или нет — это уже не столь важно", — ответила омбудсмен на вопрос корреспондента Лайфа на полях саммита Россия – Африка о том, найдут ли судью наши правоохранительные органы.

А говоря о том, можно ли судье приехать в Россию с визитом или лучше не стоит, Львова-Белова отметила, что она "сама не захочет".