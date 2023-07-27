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27 июля, 09:29

Дело принципа: Львова-Белова оценила объявление в розыск судьи МУС, которая выдала ордер на её арест

Омбудсмен Львова-Белова назвала делом принципа объявление в розыск судьи МУС

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала объявление в розыск судьи МУС, которая ранее выдала oрдер на её арест и арест президента РФ Владимира Путина.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, сможет ли судья МУС посетить РФ после объявления в розыск. Видео © LIFE

"Я думаю, что здесь дело принципа просто. Найдут или нет — это уже не столь важно", — ответила омбудсмен на вопрос корреспондента Лайфа на полях саммита Россия – Африка о том, найдут ли судью наши правоохранительные органы.

А говоря о том, можно ли судье приехать в Россию с визитом или лучше не стоит, Львова-Белова отметила, что она "сама не захочет".

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Напомним, сегодня Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшую oрдер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Такие данные приводятся в базе розыска ведомства.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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