В ЮАР придумали выход из ситуации с требованием МУС об "аресте" Путина
МИД ЮАР: Новый закон позволит не арестовывать лидеров стран по ордеру МУС
Власти Южно-Африканской Республики работают над законом, который позволит зарубежным лидерам беспрепятственно находиться на территории этой страны, если даже Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на их арест. Об этом рассказал генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор.
"Мы рассматриваем как вопросы наших обязательств перед МУС, так и наши обязательства в рамках обычного международного права, которые фигурируют в статье 98 Римского статута", — цитирует его новостной портал News 24.
Дангор напомнил, что подобная норма есть, например, в законах Великобритании — власти королевства сами могут решать, давать ход ордеру МУС или нет.
"В первую очередь это относится к случаям, когда обвиняемый является гражданином страны, не признающей МУС", — сказал дипломат.
Дангор сообщил, что с весны власти ЮАР провели 97 встреч с представителями МУС для уточнения условий взаимодействия. Пока правительство ЮАР официально не объявило процедуру и временные рамки принятия нового национального законодательства в отношении МУС.
Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в видеоформате. Напомним, что 17 марта 2023 года суд Гааги выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина. ЮАР подписала Римский статут, поэтому согласно взятым на себя обязательствам она должна бы была взять российского лидера под стражу на своей территории. На фоне этого лидер ЮАР повторил слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тот предупреждал, что исполнение ордера МУС на арест президента России приведёт к началу войны.
POOL / ТАСС / Рамиль Ситдиков