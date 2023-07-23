В ЮАР придумали выход из ситуации с требованием МУС об "аресте" Путина

Власти Южно-Африканской Республики работают над законом, который позволит зарубежным лидерам беспрепятственно находиться на территории этой страны, если даже Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на их арест. Об этом рассказал генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор.

"Мы рассматриваем как вопросы наших обязательств перед МУС, так и наши обязательства в рамках обычного международного права, которые фигурируют в статье 98 Римского статута", — цитирует его новостной портал News 24.

Дангор напомнил, что подобная норма есть, например, в законах Великобритании — власти королевства сами могут решать, давать ход ордеру МУС или нет.

"В первую очередь это относится к случаям, когда обвиняемый является гражданином страны, не признающей МУС", — сказал дипломат.