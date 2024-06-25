"Уже имели такой опыт": Лавров высказался о прекращении СВО на время переговоров по Украине
Лавров: Россия на время переговоров по Украине не будет прекращать спецоперацию
Российские войска не будут прекращать проведение спецоперации (СВО) на период переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте Белоруссии в Минске.
"Мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать СВО. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров напомнил, что недавно прозвучало новое предложение Москвы о мирных переговорах. По его словам, реалии на земле, как и в зоне СВО, каждый раз меняются не в пользу Киева и его хозяев.
Как сообщал Life.ru, 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной: Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО — тогда огонь будет прекращён незамедлительно. В офисе Владимира Зеленского отвергли это предложение.
VK / МИД России