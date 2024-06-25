Путин: Предложения РФ предусматривают урегулирование конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие западные политики не захотели вникнуть в суть мирного предложения Москвы по Украине, хотя оно способно урегулировать конфликт, переведя его в дипломатическое русло. Об этом говорится в его обращении к участникам "Примаковских чтений", текст которого зачитал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Российский лидер рассчитывает, что на "Примаковских чтениях", стартовавших в Москве, пройдёт обмен мнениями по мирным инициативам России, которые были отвергнуты Западом.