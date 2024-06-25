Путин: Предложения РФ предусматривают урегулирование конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие западные политики не захотели вникнуть в суть мирного предложения Москвы по Украине, хотя оно способно урегулировать конфликт, переведя его в дипломатическое русло. Об этом говорится в его обращении к участникам "Примаковских чтений", текст которого зачитал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
Российский лидер рассчитывает, что на "Примаковских чтениях", стартовавших в Москве, пройдёт обмен мнениями по мирным инициативам России, которые были отвергнуты Западом.
"Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к её рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", — заявил Путин.
Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной: Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО — тогда огонь будет прекращён незамедлительно. В офисе Владимира Зеленского отвергли это предложение. А глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва уже четыре раза предлагала Киеву проекты соглашений об урегулировании конфликта.
Life.ru