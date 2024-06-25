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Регион
25 июня, 06:52

Путин: Предложения РФ предусматривают урегулирование конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие западные политики не захотели вникнуть в суть мирного предложения Москвы по Украине, хотя оно способно урегулировать конфликт, переведя его в дипломатическое русло. Об этом говорится в его обращении к участникам "Примаковских чтений", текст которого зачитал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Российский лидер рассчитывает, что на "Примаковских чтениях", стартовавших в Москве, пройдёт обмен мнениями по мирным инициативам России, которые были отвергнуты Западом.

Песков: Мирное предложение Путина по Украине пока в силе
Песков: Мирное предложение Путина по Украине пока в силе

"Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к её рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", — заявил Путин.

Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной: Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО — тогда огонь будет прекращён незамедлительно. В офисе Владимира Зеленского отвергли это предложение. А глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва уже четыре раза предлагала Киеву проекты соглашений об урегулировании конфликта.

Россия отказалась от "подпольных переговоров" по Украине
Россия отказалась от "подпольных переговоров" по Украине
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Life.ru

Иван Косицын
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