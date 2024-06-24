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24 июня, 09:42

Песков: Мирное предложение Путина по Украине пока в силе

Мирное предложение президента РФ Владимира Путина по Украине пока остаётся в силе. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, изменится ли позиция Кремля после атаки ВСУ на Севастополь.

Песков напомнил, что "президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки".

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Напомним, 14 июня Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной: Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО — тогда огонь будет прекращён незамедлительно. В офисе Владимира Зеленского уже отвергли предложение Путина. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже четыре раза предлагала Украине проекты соглашений об урегулировании конфликта.

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Life.ru

Александр Юнашев
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