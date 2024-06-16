ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 11:33

"Найдутся более трезвые головы": В Киеве обязательно прислушаются к предложениям Путина, уверены в Кремле

Песков: В киевском режиме найдутся те, кто рассмотрит мирные инициативы Путина

Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы будут вдоль и поперёк рассмотрены, и даже среди политиков киевского режима найдутся те, кто взглянет на них трезво и со всей ответственностью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля также заметил, что на полях швейцарской конференции по Украине даже не пытаются искать пути мирного урегулирования конфликта с учётом интересов всех сторон.

"А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как [президент Украины Владимир] Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в киевском режиме наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", — полагает Песков.

Медведчук назвал мирную инициативу Путина последним шансом для Украины
Медведчук назвал мирную инициативу Путина последним шансом для Украины

Ранее Владимир Путин озвучил условия, при соблюдении которых Россия будет готова немедленно сесть за стол переговоров с Украиной. Российский лидер считает, что Киев должен убрать свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также подтвердить свой внеблоковый статус. В таком случае РФ остановит все боевые действия. Однако в Киеве поспешили это предложение отвергнуть, поскольку, по словам Ермака, страна останется беззащитной, если откажется от вступления в различные военные альянсы. В свою очередь, Зеленский заявил, что Банковая не готова принять эти условия и считает их ультимативными.

Обложка ©

Валерий Шарифулин / ТАСС

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров