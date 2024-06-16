"Найдутся более трезвые головы": В Киеве обязательно прислушаются к предложениям Путина, уверены в Кремле
Песков: В киевском режиме найдутся те, кто рассмотрит мирные инициативы Путина
Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы будут вдоль и поперёк рассмотрены, и даже среди политиков киевского режима найдутся те, кто взглянет на них трезво и со всей ответственностью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Представитель Кремля также заметил, что на полях швейцарской конференции по Украине даже не пытаются искать пути мирного урегулирования конфликта с учётом интересов всех сторон.
"А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как [президент Украины Владимир] Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в киевском режиме наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", — полагает Песков.
Ранее Владимир Путин озвучил условия, при соблюдении которых Россия будет готова немедленно сесть за стол переговоров с Украиной. Российский лидер считает, что Киев должен убрать свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также подтвердить свой внеблоковый статус. В таком случае РФ остановит все боевые действия. Однако в Киеве поспешили это предложение отвергнуть, поскольку, по словам Ермака, страна останется беззащитной, если откажется от вступления в различные военные альянсы. В свою очередь, Зеленский заявил, что Банковая не готова принять эти условия и считает их ультимативными.
Валерий Шарифулин / ТАСС