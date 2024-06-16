"Найдутся более трезвые головы": В Киеве обязательно прислушаются к предложениям Путина, уверены в Кремле

Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы будут вдоль и поперёк рассмотрены, и даже среди политиков киевского режима найдутся те, кто взглянет на них трезво и со всей ответственностью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как [президент Украины Владимир] Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в киевском режиме наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", — полагает Песков.