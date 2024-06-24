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Регион
24 июня, 16:18

Россия отказалась от "подпольных переговоров" по Украине

Лавров: Россия не ведёт ни с кем каких-либо "подпольных переговоров" по Украине

Россия не проводит ни с кем "подпольных переговоров" по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведём, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе, не говоря уже о том, что человек по фамилии Зеленский запретил всему украинскому руководству вести переговоры с РФ", — отметил он в ходе пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

При этом Лавров подчеркнул, что к России не обращались насчёт возможного созыва второй так называемой мирной конференции по Украине. Первую, которая прошла 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, глава МИД РФ назвал "сходкой".

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Как сообщал Life.ru, 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной: Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО — тогда огонь будет прекращён незамедлительно. В офисе Владимира Зеленского отвергли это предложение. А Лавров сообщил, что Москва уже четыре раза предлагала Киеву проекты соглашений об урегулировании конфликта.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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