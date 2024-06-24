Россия отказалась от "подпольных переговоров" по Украине

Россия не проводит ни с кем "подпольных переговоров" по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведём, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе, не говоря уже о том, что человек по фамилии Зеленский запретил всему украинскому руководству вести переговоры с РФ", — отметил он в ходе пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.