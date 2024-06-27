Медведев заявил, что США находятся в шаге от проигрыша в холодной войне 27 июня, 15:48 Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

США пребывают в иллюзии, что вышли победителями из холодной войны, однако в реальности они оказались на грани полного поражения. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании ПМЮФ. Он подчеркнул, что США не являются источником международного права.

"Баланс сил, согласование воль — это и есть основа международного права. Не может быть международного права одной страны. Если нет согласования воль — нет международного права", — отметил политик.

Он также пояснил, что Вашингтон почему-то уверен в своей победе во время холодной войны, но это абсолютное заблуждение. По словам Медведева, США находятся "в шаге от проигрыша".

Также на заседании Медведев заявил, что глобальное мироустройство не только претерпело фундаментальные изменения, но и подвело человечество к точке невозврата. Сейчас необходимо заняться поиском основ для разрешения вставших ребром противоречий, добавил он.

Авторы Татьяна Миссуми