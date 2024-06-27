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Регион
27 июня, 14:43

Медведев: Мир подошёл к точке невозврата

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глобальное мироустройство не только претерпело фундаментальные изменения, но и подвело человечество к точке невозврата. Сейчас необходимо заняться поиском основ для разрешения вставших ребром противоречий, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошёл к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель — сделать всё, чтобы найти основу для разрешения накалённых до предела противоречий", — заявил он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Наиболее прочным фундаментом для разрешения всех противоречий Медведев считает "осознание и утверждение ценности международного права".

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Ранее Дмитрий Медведев подчеркнул, что проведение Россией специальной военной операции является правомерным и представляет собой частный случай превентивной самообороны, что не противоречит нормам международного законодательства.

Владимир Озеров
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