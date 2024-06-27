Медведев: Мир подошёл к точке невозврата

Глобальное мироустройство не только претерпело фундаментальные изменения, но и подвело человечество к точке невозврата. Сейчас необходимо заняться поиском основ для разрешения вставших ребром противоречий, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мир не просто стал радикально другим, чем прежде. К сожалению, он, по сути, подошёл к точке невозврата и правовая система вместе с ним. Наша общая цель — сделать всё, чтобы найти основу для разрешения накалённых до предела противоречий", — заявил он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).