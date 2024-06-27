Медведев напомнил, что СВО является случаем самообороны по международному праву 27 июня, 14:22 Дмитрий Медведев. Обложка © ПМЮФ

Специальная военная операция является случаем превентивной самообороны, что согласуется с международным законодательством. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны. Замечу в скобках, что мы, как известно, трактуем проведение специальной военной операции как частный случай такой превентивной самообороны", — объяснил он.

Ранее Медведев заявил, что участников спецоперации (СВО) нужно привлекать к общественно-политической жизни России из-за наличия у них бесценного опыта. По его словам, бойцы СВО являются кадровым потенциалом. Также политик призвал поддерживать родственников участников и ветеранов спецоперации.

Авторы Татьяна Миссуми