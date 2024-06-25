"Имеют бесценный опыт": Медведев призвал вовлекать участников СВО в политическую жизнь России

Участников спецоперации (СВО) нужно привлекать к общественно-политической жизни России из-за наличия у них бесценного опыта. Такое заявление сделал председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который, вполне вероятно, им может пригодиться на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России, где жизнь только налаживается", — подчеркнул политик на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

Медведев отметил, что бойцы СВО являются кадровым потенциалом. Также политик призвал поддерживать родственников участников и ветеранов спецоперации.