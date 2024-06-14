Путин обсуждал судьбу участников программы "Время героев" с Белоусовым
Президент России Владимир Путин сообщил, что на недавней встрече обсудил дальнейшую судьбу участников программы "Время героев" с министром обороны Андреем Белоусовым и главой Генштаба Валерием Герасимовым.
"Позавчера мы встречались с начальником Генерального штаба, с министром обороны недавно назначенным и говорили о тех, кто здесь собрался", — сказал Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье.
По словам российского лидера, глава Генштаба исходит из того, что президент может принять решение и "перевести кого-то из участников программы на гражданку".
"Он, правда, тоже говорит: ребят хороших и нам оставьте. Так что вооружённые силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор, оказались здесь и показывают хорошие результаты", — добавил глава государства.
Напомним, вечером в пятницу, 14 июня, президент Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встречается с первыми участниками программы "Время героев". Глава государства рассказал, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов специальной военной операции. А 11 июня Путин провёл совещание, на котором присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами. Они доложили главе государства о ходе СВО.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
Life.ru, © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ