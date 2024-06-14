Путин обсуждал судьбу участников программы "Время героев" с Белоусовым

Президент России Владимир Путин сообщил, что на недавней встрече обсудил дальнейшую судьбу участников программы "Время героев" с министром обороны Андреем Белоусовым и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

"Позавчера мы встречались с начальником Генерального штаба, с министром обороны недавно назначенным и говорили о тех, кто здесь собрался", — сказал Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье.

По словам российского лидера, глава Генштаба исходит из того, что президент может принять решение и "перевести кого-то из участников программы на гражданку".