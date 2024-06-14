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14 июня, 16:37

Путин: Жить нужно ради того, за что можно умереть

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" напомнил известную фразу: "Жить нужно ради того, ради чего можно умереть".

"Что касается целей в жизни — это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть", — процитировал глава государства философа Ивана Ильина.

Путин рассказал, как к нему пришла идея создания программы "Время героев"
Путин рассказал, как к нему пришла идея создания программы "Время героев"

Напомним, вечером в пятницу, 14 июня, президент Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встречается с первыми участниками программы "Время героев". Глава государства рассказал, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов специальной военной операции.

Александра Вишнякова
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