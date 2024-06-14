Путин: Жить нужно ради того, за что можно умереть

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" напомнил известную фразу: "Жить нужно ради того, ради чего можно умереть".

"Что касается целей в жизни — это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть", — процитировал глава государства философа Ивана Ильина.