Путин: Жить нужно ради того, за что можно умереть
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" напомнил известную фразу: "Жить нужно ради того, ради чего можно умереть".
"Что касается целей в жизни — это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть", — процитировал глава государства философа Ивана Ильина.
Напомним, вечером в пятницу, 14 июня, президент Владимир Путин в мастерской управления "Сенеж" встречается с первыми участниками программы "Время героев". Глава государства рассказал, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов специальной военной операции.