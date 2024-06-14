Путин рассказал, на каких людях держится Россия

Россия — страна большая, в ней много талантливых людей, но есть и такие, которые не жалеют своей жизни и здоровья и служат Родине даже в самых опасных условиях. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе общения с участниками программы "Время героев" по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников СВО. Участников встречи российский лидер назвал именно такими людьми.

Путин встретился с первыми участниками программы "Время героев". Видео © Kremlin.ru

"Мы недавно отмечали праздник День России. Ну, почти никогда у нас не было совсем уж благостных времён. Всегда наша страна укреплялась, проходя через испытания, через сложности. И всегда в ней были люди, которые для себя принимали внутреннее решение служить Отечеству", — отметил президент.

По словам российского лидера, участники программы "Время героев" тоже относятся к этой категории людей, как и те бойцы СВО, которые в своё время вдохновили президента на создание этой кадровой программы.