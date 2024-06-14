Путин рассказал, на каких людях держится Россия
Россия — страна большая, в ней много талантливых людей, но есть и такие, которые не жалеют своей жизни и здоровья и служат Родине даже в самых опасных условиях. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе общения с участниками программы "Время героев" по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников СВО. Участников встречи российский лидер назвал именно такими людьми.
Путин встретился с первыми участниками программы "Время героев". Видео © Kremlin.ru
"Мы недавно отмечали праздник День России. Ну, почти никогда у нас не было совсем уж благостных времён. Всегда наша страна укреплялась, проходя через испытания, через сложности. И всегда в ней были люди, которые для себя принимали внутреннее решение служить Отечеству", — отметил президент.
По словам российского лидера, участники программы "Время героев" тоже относятся к этой категории людей, как и те бойцы СВО, которые в своё время вдохновили президента на создание этой кадровой программы.
"Такими людьми Россия всегда славилась, и, как в народе говорят, она на таких людях и держится", — отметил президент.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
Kremlin.ru