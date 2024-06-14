Путин рассказал, как к нему пришла идея создания программы "Время героев"

Президент Владимир Путин в пятницу вечером прибыл в мастерскую управления "Сенеж" для общения с участниками программы "Время героев" по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников СВО.

Путин встретился с первыми участниками программы "Время героев". Видео © Kremlin.ru

"Хотел с вами встретиться, поговорить о том, как идёт программа, послушать ваши оценки того, что происходит, того, как это делается, услышать ваши соображения о том, что и как можно и нужно организовать для продолжения программы", — обратился к участникам встречи российский лидер.

Путин поделился воспоминаниями о том, как к нему пришла идея создать такую кадровую программу. По его словам, всё случилось во время встречи со студентами – участниками СВО в Петербурге. Глава государства отметил, что среди участников встречи были люди даже с тяжёлыми ранениями, но при этом деятельные и не растерявшие оптимизма.