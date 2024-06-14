Путин рассказал, как к нему пришла идея создания программы "Время героев"
Президент Владимир Путин в пятницу вечером прибыл в мастерскую управления "Сенеж" для общения с участниками программы "Время героев" по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников СВО.
Путин встретился с первыми участниками программы "Время героев". Видео © Kremlin.ru
"Хотел с вами встретиться, поговорить о том, как идёт программа, послушать ваши оценки того, что происходит, того, как это делается, услышать ваши соображения о том, что и как можно и нужно организовать для продолжения программы", — обратился к участникам встречи российский лидер.
Путин поделился воспоминаниями о том, как к нему пришла идея создать такую кадровую программу. По его словам, всё случилось во время встречи со студентами – участниками СВО в Петербурге. Глава государства отметил, что среди участников встречи были люди даже с тяжёлыми ранениями, но при этом деятельные и не растерявшие оптимизма.
"Конечно, когда я смотрел на ваших боевых товарищей, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей опираться, то на кого?" — поделился президент.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
Kremlin.ru