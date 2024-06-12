"Свой среди своих": Участник "Времени героев" поделился впечатлениями от поездки на Северный полюс

В Баренцевом море завершается экспедиция участников первого потока президентской программы "Время героев" к Северному полюсу. Как отметил участник программы Алексей Бондарев, занятия на ледоколе "50 лет Победы" проходят чуть ли не круглосуточно.

"Программа очень обширна. Ранний подъём — и до поздней ночи. Кейсы и блоки сменяют друг друга, тематика постоянно меняется", — рассказал Бондарев.

Он также назвал состав спикеров программы очень сильным. Для себя мужчина выделил выступление телеведущего Владимира Соловьёва в Мастерской управления "Сенеж". По его словам, в рамках лекции именитый журналист затронул один из важных аспектов, обычно находящийся в тени освещения спецоперации (СВО). После завершения экспедиции учёба первого потока продолжится в мастерской. К слову, все участники первого потока отмечают, что чувствуют себя в команде "своими среди своих".

Участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Фото © Telegram / Время героев

Участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Фото © Telegram / Время героев