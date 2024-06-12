"Свой среди своих": Участник "Времени героев" поделился впечатлениями от поездки на Северный полюс
Экспедиция участников программы "Время героев" к Северному полюсу завершилась
Участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Обложка © Telegram / Время героев
В Баренцевом море завершается экспедиция участников первого потока президентской программы "Время героев" к Северному полюсу. Как отметил участник программы Алексей Бондарев, занятия на ледоколе "50 лет Победы" проходят чуть ли не круглосуточно.
"Программа очень обширна. Ранний подъём — и до поздней ночи. Кейсы и блоки сменяют друг друга, тематика постоянно меняется", — рассказал Бондарев.
Он также назвал состав спикеров программы очень сильным. Для себя мужчина выделил выступление телеведущего Владимира Соловьёва в Мастерской управления "Сенеж". По его словам, в рамках лекции именитый журналист затронул один из важных аспектов, обычно находящийся в тени освещения спецоперации (СВО). После завершения экспедиции учёба первого потока продолжится в мастерской. К слову, все участники первого потока отмечают, что чувствуют себя в команде "своими среди своих".
Участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Фото © Telegram / Время героев
Участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Фото © Telegram / Время героев
Как сообщал Life.ru, 10 июня участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Участник программы Роман Гришин тогда рассказал, что на ледоколе испытал непередаваемые эмоции. По его словам, на Северном полюсе чувствуется величие Родины. Напомним, в путешествие к Северному полюсу отправились 83 участника СВО, проходящие программу обучения "Время героев", которая реализуется по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на переподготовку высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.