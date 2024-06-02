Участники программы "Время героев" отправились на атомном ледоколе к Северному полюсу

В путешествие к Северному полюсу отправились 83 участника специальной военной операции, проходящие программу обучения "Время героев". Как сообщили в пресс-службе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), целью данной инициативы, которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

"Сегодня 83 участника программы — военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе СВО, обладающие управленческим опытом и потенциалом — отправились на борту атомного ледокола "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом") к Северному полюсу", — говорится в сообщении Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая и разработала данную программу.

Сообщается, что ледокол, на борту которого для участников предусмотрена образовательная и культурная программа, пройдёт по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца Иосифа – Мурманск. Ректор академии Алексей Комиссаров по этому поводу заявил, что им вместе с партнёрами из "Росатома" удалось создать очень сильную и сложную программу. По его словам, она должна дать её участникам базовые знания по различным направлениям гражданской службы, а также лидерские и управленческие компетенции.

"Я уверен, те, кто дойдёт до Северного полюса и вернётся обратно, запомнят это на всю жизнь", — заявил Комиссаров.

Помимо того, представители РАНХиГС привели слова одного из участников программы по имени Николай. Мужчина сообщил, что полученный за всё это время опыт превзошёл все их ожидания, так как принимающие в данной инициативе участие военные получили огромное количество новых знаний даже за короткий период.

"Интересно представить, что нас может ждать впереди", — заключил он.