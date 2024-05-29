Цивилёва выступила с напутствием перед участниками проекта "Время героев" 29 мая, 16:00 Анна Цивилёва. Обложка © Время героев

Председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва назвала российских военнослужащих опорой нашей страны, которые должны занимать ключевые посты, воспитывать молодёжь и вершить историю. Об этом она сказала, выступая перед участниками первого модуля президентской программы "Время героев".

Цивилёва подчеркнула, что Россия нуждается в новых кадрах и квалифицированных управленцах, поэтому ветераны и участники СВО получат образование и смогут строить карьеру, реализуя свой потенциал на благо стране. Она также напомнила, что фонд помогает бойцам реабилитироваться после боевых действий и найти себя в мирной жизни.

"За год работы мы получили миллион сто тысяч обращений за помощью, удалось решить уже более 950 тысяч из них, остальные находятся в работе. Чаще всего к нам обращаются с вопросами о доступных мерах социальной поддержки, о денежных выплатах, связанных с участием в СВО, о получении удостоверения ветерана боевых действий, юридической помощи", — отметила Цивилёва.

Напомним, о старте кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев" президент РФ Владимир Путин объявил в феврале. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих для работы в органах государственной, муниципальной власти и госкомпаниях. Приём заявок для участия в программе завершён, их набралось свыше 44 тысяч. Далее участники прошли тестирование, в нём участвовало порядка семи тысяч бойцов. А 27 мая стартовало обучение первого набора участников.

Авторы Татьяна Миссуми