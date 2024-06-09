Путин через неделю встретится с первыми участниками программы "Время героев"

В планах у президента России Владимира Путина на следующей неделе встретиться с бойцами спецоперации на Украине, которые приняли участие в подготовке кадрового резерва по программе "Время героев". Об этом рассказал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин, опубликовавший фрагмент передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В календаре у российского лидера на следующей неделе запланирована встреча с учёными – получателями мегагрантов, а также проведение заседания Совета при Президенте по науке и образованию. Кроме того, глава государства встретится с несколькими иностранными коллегами в рамках международных контактов.