Путин через неделю встретится с первыми участниками программы "Время героев"
В планах у президента России Владимира Путина на следующей неделе встретиться с бойцами спецоперации на Украине, которые приняли участие в подготовке кадрового резерва по программе "Время героев". Об этом рассказал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин, опубликовавший фрагмент передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
В календаре у российского лидера на следующей неделе запланирована встреча с учёными – получателями мегагрантов, а также проведение заседания Совета при Президенте по науке и образованию. Кроме того, глава государства встретится с несколькими иностранными коллегами в рамках международных контактов.
Далее, 12 июня, Путин наградит золотыми звёздами Героев Труда, а также выдаст лауреатские значки и грамоты обладателям Государственной премии.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
Life.ru