Участники первого модуля программы "Время героев" на ледоколе "50 лет Победы" дошли до Северного полюса. Куратор программы ректор президентской академии Алексей Комиссаров рассказал, что за время, проведённое во льдах, бойцы успели поучаствовать в лекциях и мастер-классах, которые их подготовят к работе в органах государственного управления.

Участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Фото © Telegram / Атомфлот

"На ледоколе царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная. Нам, организаторам, безусловно, есть чему поучиться у наших героев, и мы с удовольствием используем это время. Рейс наш абсолютно уникальный: на ледоколе сейчас находятся 24 Героя России, а совокупное количество орденов и медалей у участников первого модуля — 274", — рассказал Комиссаров.

Участники первого потока программы "Время героев" достигли Северного полюса. Фото © Telegram / Атомфлот

Участник программы Роман Гришин рассказал, что на ледоколе испытал непередаваемые эмоции. По его словам, на Северном полюсе чувствуется величие Родины. А участник Владислав Головин отметил, что в ходе похода решил уделять больше внимания экологическим проблемам в будущем, чтобы сохранить природу России.

Ледокол с героями специальной военной операции следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.